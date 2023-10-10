В СПА-комплексе во Владимире нашли купающуюся в бассейне крысу
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с плавающей в бассейне крысой
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области собирается провести проверку СПА-комплекса при отеле "Князь Владимир", где в бассейне была обнаружена крыса. Поводом для реагирования стал опубликованный в соцсетях видеоролик с плавающим в воде грызуном.
Крыса устроила заплыв в бассейне владимирского СПА-центра. Видео © Telegram / Подслушано во Владимире
На кадрах видно, как очевидцы ищут сачок, чтобы выловить грызуна из бассейна. В итоге один из посетителей смог схватить крысу за хвост. В связи с этим надзорное ведомство направило владельцу СПА-комплекса предписание о проведении дезинфекции бассейнов, а также мероприятий по дератизации в помещениях. Насколько качественно всё это будет сделано, выяснит внеплановая проверка.
"В настоящее время готовятся материалы для согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении хозяйствующего субъекта", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее Лайф рассказывал, как обувная компания отсудила у Wildberries рекордную за текущий год сумму за изгрызенные крысами сапоги. Так, теперь маркетплейс должен поставщику брендов Enzo Logana и Lagatta 202 миллиона рублей.
Кадр из видео Telegram / Подслушано во Владимире