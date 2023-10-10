Песков заявил, что Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был передан российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один был вручён главе государства, указ о присвоении награды был подписан ещё в 2007 году.

В ответ на вопрос журналистов, была ли награда вручена при личной встрече или же орден был передан Путину, представитель Кремля заявил: "Насколько я знаю, речь идёт о том, что он был передан".