Песков заявил, что Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был передан российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один был вручён главе государства, указ о присвоении награды был подписан ещё в 2007 году.
В ответ на вопрос журналистов, была ли награда вручена при личной встрече или же орден был передан Путину, представитель Кремля заявил: "Насколько я знаю, речь идёт о том, что он был передан".
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в проведении президентских выборов Кремль опирается на слова главы государства Владимира Путина, который обращал внимание на то, что должны быть соблюдены все демократические процедуры. Так он оценил предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова временно отменить выборы на фоне проведения специальной военной операции.