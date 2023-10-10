"Охотница на звёздных стариков" сбежала от Аль Пачино к "молодому" бывшему

29-летняя Нур Альфаллах, подруга знаменитого 83-летнего голливудского актёра Аль Пачино, решила уйти от него и вернуться к бывшему — 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Как отмечает газета Daily Mail, сейчас бывшие партнёры, у которых есть общий сын, решают вопрос опеки. Девушка уже подала в суд.

Нур Альфаллах и Николас Берггрюен. Фото © Getty Images / Michael Kovac

На днях Альфаллах и Берггрюен посетили концерт певца Стинга в Лос-Анджелесе, впервые появившись на публике после расставания в феврале 2020 года. При этом нельзя исключать, что девушка решила просто попросить помощи у миллиардера в споре с актёром. Издание напомнило, что рождение сына не обрадовало Пачино, который потребовал провести ДНК-тест, заявив, что не может иметь детей. Однако экспертиза подтвердила отцовство. Только после этого артист подписал документы о родительских правах.

Альфаллах хочет, чтобы малыш остался с ней, а его отец выплачивал алименты. По слухам, состояние Пачино оценивается в 120 миллионов долларов.