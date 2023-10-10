"Охотница на звёздных стариков" сбежала от Аль Пачино к "молодому" бывшему
Daily Mail: 29-летняя Нур Альфаллах ушла от Аль Пачино к 62-летнему миллиардеру
Нур Альфаллах и Аль Пачино. Обложка © Getty Images / Gotham
29-летняя Нур Альфаллах, подруга знаменитого 83-летнего голливудского актёра Аль Пачино, решила уйти от него и вернуться к бывшему — 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Как отмечает газета Daily Mail, сейчас бывшие партнёры, у которых есть общий сын, решают вопрос опеки. Девушка уже подала в суд.
Нур Альфаллах и Николас Берггрюен. Фото © Getty Images / Michael Kovac
На днях Альфаллах и Берггрюен посетили концерт певца Стинга в Лос-Анджелесе, впервые появившись на публике после расставания в феврале 2020 года. При этом нельзя исключать, что девушка решила просто попросить помощи у миллиардера в споре с актёром. Издание напомнило, что рождение сына не обрадовало Пачино, который потребовал провести ДНК-тест, заявив, что не может иметь детей. Однако экспертиза подтвердила отцовство. Только после этого артист подписал документы о родительских правах.
Альфаллах хочет, чтобы малыш остался с ней, а его отец выплачивал алименты. По слухам, состояние Пачино оценивается в 120 миллионов долларов.
О том, что у Аль Пачино и его молодой подруги родился сын, стало известно в июне. Это четвёртый ребёнок 83-летнего актёра, никогда не состоявшего в официальном браке. До Аль Пачино Нур Альфаллах встречалась с 80-летним вокалистом рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером. Кроме того, она была замечена на улице с 93-летним актёром Клинтом Иствудом, однако уверяла, что они лишь друзья.