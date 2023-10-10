Названы самые "пьющие" профессии в России

Силовики в России пьют больше политиков и чиновников. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров, пояснив, что к алкоголю сотрудников правоохранительных органов подталкивают огромные нагрузки и постоянный риск для жизни. Высокопоставленные чиновники тоже испытывают стресс и поэтому часто выпивают прямо в кабинетах, отметил эксперт.

"Управленцы высокого ранга несут большую ответственность, соответственно, тоже выгорают, а для расслабления хватаются за допинги, из которых, как правило, алкоголь вытесняет все остальные. Заканчивается это часто пьянкой в кабинетах", — подчеркнул Шуров в беседе с NEWS.ru.

При этом психолог добавил, что не стоит считать Россию самым пьющим государством. По словам эксперта, по количеству употребляющих алкоголь нашу страну обходят скандинавы, молдаване и прибалты. РФ находится на одном уровне с Украиной, резюмировал специалист.