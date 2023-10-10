В 2024 году спортсменам сборной России увеличат зарплаты и призовые

В 2024 году спортсмены сборной России будут получать повышенную зарплату. Об этом рассказала директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России Светлана Гашкина. Она указала, что на следующий год в бюджете на 700 миллионов рублей увеличен фонд оплаты для отечественных атлетов.

"На 700 миллионов рублей увеличили фонд оплаты для наших спортсменов. Они будут получать повышенную зарплату", — отметила Гашкина.

По словам руководителя департамента, ожидается рост суммы призовых для российских спортсменов почти до трёх миллиардов рублей. В 2023 году сумма составляет 2,6 миллиарда рублей. Заседание комитета Госдумы проходит во вторник, 10 октября, на нём обсуждают бюджет в этой сфере на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.