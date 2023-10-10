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10 октября, 11:19

В 2024 году спортсменам сборной России увеличат зарплаты и призовые

В 2024 году спортсмены сборной России будут получать повышенную зарплату. Об этом рассказала директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России Светлана Гашкина. Она указала, что на следующий год в бюджете на 700 миллионов рублей увеличен фонд оплаты для отечественных атлетов.

"На 700 миллионов рублей увеличили фонд оплаты для наших спортсменов. Они будут получать повышенную зарплату", — отметила Гашкина.

По словам руководителя департамента, ожидается рост суммы призовых для российских спортсменов почти до трёх миллиардов рублей. В 2023 году сумма составляет 2,6 миллиарда рублей. Заседание комитета Госдумы проходит во вторник, 10 октября, на нём обсуждают бюджет в этой сфере на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские спортсмены, которые согласятся отправиться в нейтральном статусе на Олимпийские игры в Париж, не будут получать призовые. Всё потому, что они едут "как никто от никого". Об этом заявили в Госдуме.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Илья Суриков
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