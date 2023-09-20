Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в ОИ-2024

Российские спортсмены, которые согласятся отправиться в нейтральном статусе на Олимпийские игры в Париж, не будут получать призовые, потому что они едут "как никто от никого". Об этом на заседании Комитета Госдумы по физкультуре и спорту заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

"Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берёт Международный олимпийский комитет (МОК). Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется", — объяснил он.