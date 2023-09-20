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20 сентября, 16:44

Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в ОИ-2024

Российские спортсмены, которые согласятся отправиться в нейтральном статусе на Олимпийские игры в Париж, не будут получать призовые, потому что они едут "как никто от никого". Об этом на заседании Комитета Госдумы по физкультуре и спорту заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

"Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берёт Международный олимпийский комитет (МОК). Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется", объяснил он.

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Напомним, в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований, но только в нейтральном статусе и лишь тех, кто не высказывался в поддержку СВО или работал в силовых ведомствах. При этом МОК запретил нейтральным атлетам получать финансирование от Олимпийского комитета РФ (ОКР).

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ТАСС / AP / Matt Slocum

Татьяна Миссуми
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