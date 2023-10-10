Под Новосибирском местный "Хатико" почти неделю сидит на трассе и ждёт хозяина

По словам девушки, замученный пёс не проявляет какого-либо интереса к окружающим. Когда она пыталась его покормить, то собака даже не стала подходить к ней. Некоторые предполагают, что животное может быть слепым, однако в соцсетях утверждают, что такое впечатление могло сложиться из-за его светло-голубых глаз, как у хаски, а на самом деле со зрением у него всё в норме. На ситуацию внимание обратили местные волонтёры. Сейчас они ищут того, кто бы мог приютить собаку. В комментариях под постами о новосибирском "Хатико" объявились желающие, но до дела пока не дошло — грустный пёс продолжает кого-то ждать у дороги.