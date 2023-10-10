Под Новосибирском местный "Хатико" почти неделю сидит на трассе и ждёт хозяина
На трассе под Новосибирском появился местный "Хатико", который ждёт хозяина
В Новосибирской области появился местный Хатико. Обложка © VK / Пристрой животных Болотное
В Новосибирской области появился местный "Хатико". Одинокий пёс почти неделю живёт на трассе вблизи деревни Баратаевка и явно кого-то ждёт. Местные жители считают, что бедолагу могли выбросить.
"Собака истощена. Находится на обочине около трассы постоянно на одном и том же месте. Думаю, его, скорее всего, привезли туда на машине и выкинули", — рассказала сибирячка порталу VN.ru.
По словам девушки, замученный пёс не проявляет какого-либо интереса к окружающим. Когда она пыталась его покормить, то собака даже не стала подходить к ней. Некоторые предполагают, что животное может быть слепым, однако в соцсетях утверждают, что такое впечатление могло сложиться из-за его светло-голубых глаз, как у хаски, а на самом деле со зрением у него всё в норме. На ситуацию внимание обратили местные волонтёры. Сейчас они ищут того, кто бы мог приютить собаку. В комментариях под постами о новосибирском "Хатико" объявились желающие, но до дела пока не дошло — грустный пёс продолжает кого-то ждать у дороги.
Ранее Лайф сообщал, что в Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, который 12 лет прождал своего погибшего хозяина на городской набережной. За эти годы собака стала местной достопримечательностью. Известно, что её хозяин работал спасателем на пляже, он погиб по неизвестным причинам.