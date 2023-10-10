Экс-полузащитник "Реала" и "Челси" Азар объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар, который выступал за мадридский "Реал" и лондонский "Челси", объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Надо уметь слушать и говорить "стоп" в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру", — написал 32-летний спортсмен в Instagram*.

Вместе с "Реалом" Азар дважды выиграл чемпионат Испании, один раз Кубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также футболист выступал за "Челси", с которым дважды становился чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу Европы, а в составе "Лилля" полузащитник завоевал титул чемпиона Франции. В составе сборной Бельгии Азар стал бронзовым призёром ЧМ‑2018, который проходил в России.

Ранее о завершении профессиональной карьеры заявил 29-летний Михаил Меркулов, выступавший за "Урал" и казанский "Рубин". По словам футболиста, на это решение повлияли проблемы с коленом, из-за которых он не выступал с весны 2022 года.