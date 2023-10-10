Регион

Уведомления отключены

10 октября, 11:59

Экс-полузащитник "Реала" и "Челси" Азар объявил о завершении карьеры

<p>Эден Азар. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/realmadrid_news?ysclid=lnk9elr07u560419872&z=photo-23403635_457524196/album-23403635_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Madrid CF</a></p>

Эден Азар. Обложка © VK / Real Madrid CF

Бывший полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар, который выступал за мадридский "Реал" и лондонский "Челси", объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Надо уметь слушать и говорить "стоп" в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру", — написал 32-летний спортсмен в Instagram*.

Вместе с "Реалом" Азар дважды выиграл чемпионат Испании, один раз Кубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также футболист выступал за "Челси", с которым дважды становился чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу Европы, а в составе "Лилля" полузащитник завоевал титул чемпиона Франции. В составе сборной Бельгии Азар стал бронзовым призёром ЧМ‑2018, который проходил в России.

"Пришло время повесить бутсы на гвоздь": Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры

"Пришло время повесить бутсы на гвоздь": Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры

Ранее о завершении профессиональной карьеры заявил 29-летний Михаил Меркулов, выступавший за "Урал" и казанский "Рубин". По словам футболиста, на это решение повлияли проблемы с коленом, из-за которых он не выступал с весны 2022 года.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Наталья Исакова
  • Новости
  • ФК Реал Мадрид
  • ФК Челси
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров