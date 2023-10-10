Раскрыт главный страх мужчин, сводящий их с ума на первом свидании
Психолог Ершов: Мужчины на первом свидании боятся не оправдать ожиданий женщин
Многие мужчины, несмотря на имидж сильных и уверенных в себе людей, тоже нервничают перед свиданиями с женщинами. В чём причина их страхов, рассказал психолог Александр Ершов.
"На свидании мужчина больше всего боится оказаться несоответствующим ожиданиям женщины, как он их себе нафантазировал. Он боится укола в своё самолюбие в виде её разочарования и отказа", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".
По словам Ершова, многие незрелые особи любят помечтать, как они спасают несчастную женщину от хулиганов или делают ей какой-то щедрый подарок. То есть речь идёт о поступках, которые не позволят даме оставить своего спасителя без любви.
Также, отметил психолог, некоторые мужчины фантазируют о том, что окажутся со своей возлюбленной на необитаемом острове из-за крушения самолёта. Тогда у женщины попросту не будет другого выбора. Ершов считает, что подобное желание указывает на низкую самооценку, хаос в построении целей и ценностей. Такие мужчины, пояснил эксперт, не выбирают вторую половинку. За них это делают женщины, чувствуя мужскую незрелость.
Психолог заключил, что незрелые люди чаще выстраивают невротические отношения, которые основаны на взаимных манипуляциях.
Россиянам рассказали о пяти ошибках на первом свидании, которые делают парни и девушки. Так, большинство опрошенных заявили, что ни в коем случае не пойдут на вторую встречу с неопрятным человеком. О других "красных флагах" на первом свидании можно узнать в материале Лайфа.
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