Раскрыт главный страх мужчин, сводящий их с ума на первом свидании

Многие мужчины, несмотря на имидж сильных и уверенных в себе людей, тоже нервничают перед свиданиями с женщинами. В чём причина их страхов, рассказал психолог Александр Ершов.

"На свидании мужчина больше всего боится оказаться несоответствующим ожиданиям женщины, как он их себе нафантазировал. Он боится укола в своё самолюбие в виде её разочарования и отказа", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".

По словам Ершова, многие незрелые особи любят помечтать, как они спасают несчастную женщину от хулиганов или делают ей какой-то щедрый подарок. То есть речь идёт о поступках, которые не позволят даме оставить своего спасителя без любви.

Также, отметил психолог, некоторые мужчины фантазируют о том, что окажутся со своей возлюбленной на необитаемом острове из-за крушения самолёта. Тогда у женщины попросту не будет другого выбора. Ершов считает, что подобное желание указывает на низкую самооценку, хаос в построении целей и ценностей. Такие мужчины, пояснил эксперт, не выбирают вторую половинку. За них это делают женщины, чувствуя мужскую незрелость.

Психолог заключил, что незрелые люди чаще выстраивают невротические отношения, которые основаны на взаимных манипуляциях.