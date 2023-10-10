Регион

Уведомления отключены

10 октября, 14:20

Магия материнства против высокой зарплаты: Дан ответ на вопрос, кому жить проще: женщинам или мужчинам

Психолог Ершов заявил, что степень счастья не зависит от пола и национальности

Подавляющее большинство опрошенных социологами россиян считают, что мужчинам живётся гораздо лучше женщин. Психолог Александр Ершов поспорил с результатами исследования и отметил, что в них совсем немного практического смысла.

"Практического смысла в таких исследованиях немного, поскольку "у кого что болит, тот о том и говорит". Если вас беспокоит зарплата, то да, мужчины в среднем получают больше. Если вы озабочены своим весом, то научно доказано, что мужчинам похудение даётся легче", приводит слова специалиста РИА "Федерал пресс".

При этом, отметил психолог, женщины живут дольше и они намного выносливее. Кроме того, в отличие от мужчин, женщины имеют возможность "познать магию материнства".

Эксперт полагает, что вопрос должен ставиться немного иначе — кто живёт счастливее и благополучнее. Ершов подметил, что подобный вопрос не имеет никакого отношения к национальным, гендерным и физиологическим различиям. Быть счастливыми независимо от жизненных перипетий — прерогатива зрелых личностей, подчеркнул собеседник агентства. Не стоит сравнивать себя с другими, нужно уметь любить себя и окружающий мир. А овладеть подобными психотехниками поможет психотерапевт, заключил специалист.

Проверьте себя: Эти 7 привычек есть только у по-настоящему счастливых людей

Проверьте себя: Эти 7 привычек есть только у по-настоящему счастливых людей

Ранее стало известно, где живут самые счастливые и несчастные россияне. Специалисты провели такое исследование ко Всемирному дню психического здоровья.

Обложка ©

Freepik

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров