Магия материнства против высокой зарплаты: Дан ответ на вопрос, кому жить проще: женщинам или мужчинам

Подавляющее большинство опрошенных социологами россиян считают, что мужчинам живётся гораздо лучше женщин. Психолог Александр Ершов поспорил с результатами исследования и отметил, что в них совсем немного практического смысла.

"Практического смысла в таких исследованиях немного, поскольку "у кого что болит, тот о том и говорит". Если вас беспокоит зарплата, то да, мужчины в среднем получают больше. Если вы озабочены своим весом, то научно доказано, что мужчинам похудение даётся легче", — приводит слова специалиста РИА "Федерал пресс".

При этом, отметил психолог, женщины живут дольше и они намного выносливее. Кроме того, в отличие от мужчин, женщины имеют возможность "познать магию материнства".

Эксперт полагает, что вопрос должен ставиться немного иначе — кто живёт счастливее и благополучнее. Ершов подметил, что подобный вопрос не имеет никакого отношения к национальным, гендерным и физиологическим различиям. Быть счастливыми независимо от жизненных перипетий — прерогатива зрелых личностей, подчеркнул собеседник агентства. Не стоит сравнивать себя с другими, нужно уметь любить себя и окружающий мир. А овладеть подобными психотехниками поможет психотерапевт, заключил специалист.