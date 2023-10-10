Курсант МЧС спас петербурженку от вооружённого грабителя

Утром 9 октября неизвестный, угрожая ножом, похитил у петербурженки сумку. Но рядом оказался 21-летний будущий спасатель, он откликнулся на крики женщины и погнался за грабителем. Испугавшись парня в форме, злоумышленник бросил награбленное и скрылся. Сейчас его ищут.

А ранее Лайф рассказывал о жутком ограблении военного пенсионера в Санкт-Петербурге, который владеет пансионатом для престарелых. Преступники в масках и камуфляже проникли в двухэтажный коттедж, связали хозяина и его сожительницу верёвками и скотчем и, угрожая ножом, узнали, где в доме установлен сейф с деньгами. Выкрав из него десять миллионов рублей и около десяти тысяч долларов, они поспешили скрыться.