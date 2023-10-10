Вассерман раскрыл, какие проблемы ему помог решить психолог

Депутат Госдумы, известный интеллектуал Анатолий Вассерман признался, что 30 лет назад прибегал к услугам психолога. Благодаря занятиям со специалистом ему удалось поднять самооценку и избавиться от страха перед стоматологами.

Парламентарий пояснил, что знаком с женщиной-психологом, которая 25 лет играла с ним в одной команде по интеллектуальным играм. Специалист помогла ему стать более уверенным в себе, причём она сделала это "осторожно, чтобы это не переросло в самоуверенность". Также психолог помогла Вассерману частично избавиться от страха перед стоматологическими процедурами.

"Больше я ни о чём её не просил, так что у меня опыт психологической помощи довольно ограниченный. Но я, исходя из этого опыта, действительно полагаю, что есть вещи, с которыми лучше обращаться к профессионалам. Ну а какие именно это вещи, каждый определяет уже за себя", — сказал депутат в беседе с "Газетой.ru".