В Болгарии задержали троих россиян за торговлю оружием

В Болгарии троих граждан России задержали по обвинению в экспорте товаров двойного назначения. Об этом заявил секретарь Министерства внутренних дел республики Живко Коцев. По данным портала "24 часа", в общей сложности по делу проходят 12 человек, среди которых пятеро иностранцев.

"Получили данные о торговле товарами двойного назначения с возможностью их использования в военных условиях. Раскрыта сложная сеть, которая организована иностранцами с целью нелегальной поставки военных товаров из европейских стран в РФ", — отметил председатель Государственного агентства национальной безопасности Болгарии Пламен Тончев в ходе брифинга в Пловдиве.

По его словам, речь идёт о товарах стоимостью примерно два миллиона евро — их переупаковали для отправки в Россию и задержали в аэропорту Софии. Среди них были оптические прицелы, авиационные радиостанции и бинокли.

"Были проведены обыски по нескольким адресам в стране, изъяты товары возможного двойного назначения перед вывозом в РФ, а также компьютеры и бухгалтерские документы", — отмечает портал "24 часа".