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10 октября, 15:36

Путин поговорил по телефону с президентом Мали

Президент Мали Гоита поблагодарил Путина за оказываемую Россией помощь

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита позвонил президенту России Владимиру Путину. В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.

"Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Там добавили, что Гоита выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе.

Ранее Гоита заявил, что высоко ценит доверительные отношения с Москвой, которые позволили Мали сохранить суверенитет. По его словам, оказываемая Россией помощь говорит о дружбе между странами и братских отношениях между народами.

Россия наложила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию о санкциях против Мали

Россия наложила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию о санкциях против Мали

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ТАСС / EPA / HADAMA DIAKITE

Наталья Исакова
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