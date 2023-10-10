Путин поговорил по телефону с президентом Мали
Президент Мали Гоита поблагодарил Путина за оказываемую Россией помощь
Президент переходного периода Мали Ассими Гоита позвонил президенту России Владимиру Путину. В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.
"Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Там добавили, что Гоита выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе.
Ранее Гоита заявил, что высоко ценит доверительные отношения с Москвой, которые позволили Мали сохранить суверенитет. По его словам, оказываемая Россией помощь говорит о дружбе между странами и братских отношениях между народами.
ТАСС / EPA / HADAMA DIAKITE