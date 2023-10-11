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10 октября, 22:29

Стилист Лисовец указал на признаки, выдающие в россиянках провинциалок

Стилист Лисовец: Провинциалку в женщине выдают излишняя нарядность и макияж

<p>Эксперт в мире моды, стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Эксперт в мире моды, стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Эксперт в мире моды, стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил признаки, которые выдают провинциалок. По его словам, к ним относятся излишняя нарядность и попытка совместить всё лучшее сразу.

"Их можно узнать по тщательно причёсанным волосам и макияжу, по деревянному нарочитому поведению — это сразу выдаёт человека, что он не на своём месте", — говорит стилист в беседе с изданием Woman.ru.

Специалист по моде уточнил, что для поездок в столицу не стоит брать все вещи подряд. От излишне белой, серебристой и золотистой одежды он рекомендует также отказаться.

По его словам, Москва — большой и шумный город, где все постоянно куда-то спешат, поэтому и нужно выбирать образы, подходящие под такой бешеный ритм. Главное — оставаться собой в любой одежде, заключил именитый стилист.

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Ранее Лайф перечислил пять ошибок в образе, который не только выдаёт, что вы выглядите, как чучело, но и доставляет много неудобств. К ним относятся: неаккуратный маникюр, грязь на одежде, несуразный макияж, не подходящая по размеру сумка и плохо сидящая одежда.

Дарья Нарыкова
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