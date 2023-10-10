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Регион
Опубликовано 10 октября 2023, 17:25
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В США заявили, что российские войска уничтожили инструкторов НАТО

Полковник Макгрегор: ВС РФ ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии и НАТО

Российские войска ликвидировали инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с ВСУ в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В интервью на YouTube-канале Godfrey Bloom Official он сказал, что Москва постоянно следит за событиями на Украине с помощью систем наблюдения. Таким образом, россияне узнают обо всём, что там будет сказано и сделано.

"Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. <…> Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 километрах. — Прим. Лайфа) от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом", — рассказал Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что пересечь границу Украины и при этом остаться незамеченным для российской разведки попросту невозможно. Полковник считает, что Киеву не удастся обрушить такую систему наблюдения, так как она слишком сложная и многоуровневая.

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Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные уничтожили лучших бойцов ВСУ, подготовленных НАТО. Это стало одной из причин провала контрнаступления, считает эксперт.

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ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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