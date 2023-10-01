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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 12:25
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Сунак после слов Медведева дал заднюю в вопросе отправки британских инструкторов на Украину

Сунак: Великобритания не направит военных на Украину до конца конфликта

Великобритания не направит своих военных на Украину до окончания вооружённого конфликта, заявил премьер-министр европейского государства Риши Сунак.

"Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте", сказал он в эфире телеканала Sky News.

По словам политика, говоря о планах направить инструкторов в Незалежную, министр обороны Грант Шэппс имел в виду "долгосрочную перспективу" и что это будет, "возможно, однажды в будущем".

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Напомним, Грант Шэппс заявил, что Великобритания хочет направить на Украину своих военнослужащих для обучения солдат ВСУ. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с командованием королевской армии. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев привёл слова министра в пример, говоря о "руководящих идиотах в натовских странах", которые толкают нашу страну к третьей мировой войне.

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ТАСС / AP / Alastair Grant

Матвей Константинов
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