Сунак после слов Медведева дал заднюю в вопросе отправки британских инструкторов на Украину

Великобритания не направит своих военных на Украину до окончания вооружённого конфликта, заявил премьер-министр европейского государства Риши Сунак.

"Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте", — сказал он в эфире телеканала Sky News.

По словам политика, говоря о планах направить инструкторов в Незалежную, министр обороны Грант Шэппс имел в виду "долгосрочную перспективу" и что это будет, "возможно, однажды в будущем".