Всемирный день яйца, пятница, 13-е, Михаил-соломенный: Праздники и приметы 13 октября Сегодня, 13 октября, в России отмечается праздник, посвящённый очень популярному в нашей стране и полезному продукту питания. А ещё это особенный день для двух категорий людей — суеверных и тех, кто может назвать себя фанатом культовой группы "Битлз". 12 октября, 21:01 13 октября — Всемирный день яйца. Фото © Freepik

Всемирный день яйца

13 октября в России и других странах отмечают необычный праздник — Всемирный день яйца. Рассказываем о нём: это праздник международный, неофициальный;

отмечается с 1996 года во вторую пятницу октября;

учреждён Международной яичной комиссией (International Egg Commission);

цель — популяризировать этот продукт, рассказывать о пользе яиц.

Международная яичная комиссия, которая учредила Всемирный день яйца, выступает в защиту этого продукта, призывая оценивать его полезность на научных фактах, а не мифах. Организация в этот день предлагает проводить различные акции, посвящённые яйцам. Например, приготовить что-то из них и поделиться своими успехами в соцсетях.

Яйцо — без преувеличения очень ценный пищевой продукт. В 100 граммах яиц содержится около 13 граммов чистого белка. При этом его свойства отличаются от животного или растительного — он быстрее и легче усваивается благодаря особой структуре. А ещё в яйцах полноценный набор аминокислот, 12 жизненно важных витаминов, более 500 микроэлементов. Всё это наш организм способен впитать на 95%.

Правда, есть и ограничения по употреблению яиц в пищу. Так, нужно есть не больше 2–3 яичных желтков тем, у кого повышен уровень холестерина в крови. Также нужно помнить, что яйца нужно как следует обрабатывать, потому что скорлупа может быть загрязнена возбудителями инфекции. Риск можно свести практически к нулю, если соблюдать несколько правил: не покупать яйца с грязной или повреждённой скорлупой;

хранить их только в холодильнике;

учитывать, что срок хранения яиц — до 25 дней;

перед применением мыть;

варить не менее 10 минут с момента закипания;

с осторожностью употреблять яйца в сыром виде, яйца всмятку или в виде глазуньи.

Пятница, 13-е

Чёрная кошка — один из символов нечистой силы. Фото © Freepik / wirestock

Сегодня, в пятницу, 13-го числа, особый день для тех, кто верит в приметы. Сочетание такого дня недели и числа давно считают предзнаменованием неприятностей. В то, что такая дата — праздник нечистой силы, в России тоже верит немало людей.

С точки зрения психиатрии страх перед пятницей, 13-м является фобией, причём у неё есть своё отдельное название — параскаведекатриафобия. Оно сложено из греческих слов παρασκευή (пятница) и δεκατρία (тринадцать). Такие безрассудные страхи считаются частным случаем трискайдекафобии, то есть боязни числа 13, распространённой во многих культурах.

Предполагается, что страх перед пятницей, 13-м возник относительно недавно, около века назад, и зародился он на Западе. Одним из первоисточников считают роман "Пятница, тринадцатое" писателя Томаса Лоусона. А во второй половине прошлого века популяризации страхов перед этой датой послужила серия фильмов "Пятница, 13-е". Бояться такого сочетания или нет, каждый решает сам. Пока одни сегодняшний день считают опасным, другие видят в этом повод для шуток.

Международный день по снижению риска бедствий

Международный день по снижению риска бедствий. Фото © МЧС РФ

13 октября отмечается Международный день по снижению риска бедствий, который отмечают и в России. Праздником в полной мере его не назвать. Рассказываем об этом событии: является частью глобальной кампании по снижению риска бедствий;

учреждён Генассамблеей ООН в 1989 году;

отмечается ежегодно 13 октября, дата не меняется.

Цель Международного дня по снижению риска бедствий — развитие глобальной культуры снижения опасности бедствий, а также их предотвращение, повышение готовности к ним. В эту дату ООН призывает государства и граждан делиться своими знаниями в этой области, участвовать в мероприятиях, которые позволят человечеству противостоять ударам стихии.

В России за эти вопросы отвечает главным образом МЧС. Наша страна является участницей Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. Несколько российских городов также принимают участие в кампании по повышению устойчивости к бедствиям "Мой город готовится!"

Россия помогает и другим странам. Спасатели МЧС РФ часто отправляются на помощь народам, которые оказываются в беде. Один из последних примеров — работа в Турции, где землетрясение унесло жизни десятков тысяч человек. Это тем более необходимо, потому что природа не знает границ государств. Стихийные бедствия зачастую достигают таких масштабов, что справиться с их последствиями страны могут только сообща. Всем этим вопросам и посвящён сегодняшний Международный день по снижению риска бедствий.

День рождения битломании

13 октября — День рождения битломании. Фото © Wikipedia / United Press International

13 октября в мире отмечают День рождения битломании — праздник, в России известный разве что фанатам этой культовой британской группы. Рассказываем о нём: это неофициальный праздник, посвящённый поклонникам "Битлз";

отмечается ежегодно 13 октября, дата не смещается;

приурочен к дате, когда журналисты придумали термин "битломания";

в этот день проводятся встречи любителей творчества коллектива.

"Битлз" (The Beatles), или, как её ещё называют, "ливерпульская четвёрка", — это музыкальная группа, признанная феноменом ХХ века. Она стала одной из успешных в прошлом столетии как в творческом, так и в коммерческом смысле. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла, четверо музыкантов вскоре нашли свой стиль и покорили весь мир, оказав значительное влияние на рок-музыку в целом.

День рождения битломании фанаты группы отмечают 13 октября, потому что в эту дату в 1963 году состоялось её выступление в лондонском Palladium. Журналисты придумали этот термин из-за истерики у фанатов музыкального коллектива перед и во время их выступления. Поклонники заполнили все улицы вокруг здания, визжали, кричали. Полиция даже с трудом довела музыкантов до машины.

Несмотря на то что с тех пор прошли десятки лет, популярность "Битлз" по-прежнему очень высока. Её слушают как представители старшего поколения, так и молодые люди.

Приметы 13 октября

Михаил-соломенный

Русская православная церковь 13 октября чтит память святителя Михаила, митрополита Киевского и всея Руси. Он был родом из Сирии. После крещения князя Владимира прибыл с ним в Киев в качестве митрополита. Ему приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря. Михаил везде, где мог, возводил церкви, ставил священников и ниспровергал идолов. Скончался он в Киеве. Мощи его покоятся в Великой соборной Печерской церкви открыто.

В народе же отмечали в этот день праздник под названием Михаил-соломенный. Дело в том, что имя святителя на Руси соединили с обычаем сжигать в этот день свои соломенные постели. Это был сакральный обряд, он считался защитой от сглаза. Бытовая же причина заключалась в том, чтобы обновить постель перед зимой, ведь как раз осенью соломы было для этого достаточно. Ещё на Михаила купали детей на пороге, так как верили, что это защитит их зимой от недугов. Старшее поколение в этот день сжигало лапти, "чтобы зиме ходу дать". Также считалось, что в этот день нужно совершить как можно больше добрых дел, а вот важные — следует отложить. Для свадеб Михаил-соломенный считался неподходящим.

Погодные приметы 13 октября

Луна не видна — к ненастной погоде.

Журавли улетели — к зиме ранней и холодной.

Белка полностью облиняла — к мягкой зиме.

Снегири пищат — раннюю зиму зовут.

Именинники 13 октября

13 октября именины у российского актёра Семёна Трескунова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодняшний день, 13 октября, богат на именины — их могут отмечать обладатели следующих имён: Александр(а)

Алексей

Василий

Вячеслав

Григорий

Леонид

Матвей

Михаил

Пётр

Прокопий

Серафим

Семён. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев