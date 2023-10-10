Пашинян дал оценку отношениям России и Армении

Глава армянского кабмина Никол Пашинян в интервью общественному телевидению заявил, что его страна ничего не меняла в отношениях с Россией и ничего не аннулировала. По его словам, Ереван не отказывается от выполнения обязательств по отношению к Москве.

"В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили... Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства", — заявил политический деятель.

По его словам, Ереван выстраивает отношения с Европейским cоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года. В то же время он подтвердил, что Армения не меняет вектор политики и остаётся государством, выстраивающим стратегическое сотрудничество с Россией.

Помимо этого, Пашинян отметил, что и Москва, и Ереван во время его первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году договорились уважать право на выстраивание отношений с другими государствами.

"Во время этой встречи президент России подтвердил уважение суверенитета, независимости Армении и её свободу в принятии решений. Мы наши отношения выстраиваем на основании договорённостей, достигнутых при нашей первой встрече", — заключил Пашинян.