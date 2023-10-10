Пашинян выступил против передислокации российских миротворцев в Армению

Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Это миротворческие войска РФ в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию", — сказал он в интервью Общественному телеканалу, отвечая на вопрос, могут ли российские миротворцы переехать в Армению и остаться в республике.