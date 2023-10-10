Пашинян выступил против передислокации российских миротворцев в Армению
Пашинян: Российские миротворцы, уходя из Карабаха, должны вернуться в Россию
Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Это миротворческие войска РФ в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию", — сказал он в интервью Общественному телеканалу, отвечая на вопрос, могут ли российские миротворцы переехать в Армению и остаться в республике.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этих решений более 100 тысяч армян покинули регион. Ранее Лайф писал о том, что вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха пока не стоит на повестке переговоров Москвы, Баку и Еревана.