По подозрению в убийстве мужчины у ТЦ "Афимолл сити" задержан 20-летний кемеровчанин

Правоохранителями задержан подозреваемый в убийстве 36-летнего мужчины у столичного торгового центра "Афимолл сити". Им оказался 20-летний уроженец Кемеровской области Кирилл С.

"Задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — сообщили в Управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

По данным телеграм-канала SHOT, задержанным оказался уроженец Кемеровской области Кирилл С. Он нанёс мужчине удар в висок у столичного ТЦ, после чего тот скончался. Поймать его удалось в районе Тропарёво-Никулино. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Правоохранителям также удалось найти и второго участника драки. Его задержали в московской Щербинке. Он проходит по делу как свидетель.