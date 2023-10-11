Регион

Уведомления отключены

10 октября, 21:35

По подозрению в убийстве мужчины у ТЦ "Афимолл сити" задержан 20-летний кемеровчанин

СК: Задержан подозреваемый в убийстве мужчины у ТЦ "Афимолл сити" в Москве

<p>Подозреваемый в убийстве мужчины у столичного ТЦ 20-летний Кирилл С. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый в убийстве мужчины у столичного ТЦ 20-летний Кирилл С. Обложка © t.me / SHOT

Правоохранителями задержан подозреваемый в убийстве 36-летнего мужчины у столичного торгового центра "Афимолл сити". Им оказался 20-летний уроженец Кемеровской области Кирилл С.

"Задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — сообщили в Управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

По данным телеграм-канала SHOT, задержанным оказался уроженец Кемеровской области Кирилл С. Он нанёс мужчине удар в висок у столичного ТЦ, после чего тот скончался. Поймать его удалось в районе Тропарёво-Никулино. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Правоохранителям также удалось найти и второго участника драки. Его задержали в московской Щербинке. Он проходит по делу как свидетель.

В Удмуртии мужчина зарезал газовщика, угнал его машину и разбился на ней в ДТП

В Удмуртии мужчина зарезал газовщика, угнал его машину и разбился на ней в ДТП

Лайф сообщал, что на Пресненской набережной у столичного торгового центра "Афимолл сити" неизвестные до смерти забили 36-летнего мужчину. В результате драки также пострадал ещё один человек.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров