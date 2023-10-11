В Подмосковье горит двухэтажный склад со стройматериалами
МЧС: В деревне Захарово в Подмосковье горит двухэтажный склад со стройматериалами
В подмосковном Захарове горит склад. Обложка © t.me / МЧС России
Крупный пожар произошёл в Московской области. Как сообщили в управлении МЧС, в деревне Захарово огонь охватил двухэтажный склад со строительными материалами.
В деревне Захарово горит склад со стройматериалами. Видео © t.me / МЧС России
"В деревне Захарово горит двухэтажный склад со стройматериалами. Частично обрушилась кровля", — уточнили в МЧС.
Также в ведомстве сообщили, что площадь пожара превысила 670 квадратных метров. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф писал, что семья с тремя детьми погибла в результате ночного пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. Причину смертоносного возгорания будут устанавливать специалисты испытательно-пожарной лаборатории.