В Подмосковье горит двухэтажный склад со стройматериалами

Крупный пожар произошёл в Московской области. Как сообщили в управлении МЧС, в деревне Захарово огонь охватил двухэтажный склад со строительными материалами.

В деревне Захарово горит склад со стройматериалами. Видео © t.me / МЧС России

"В деревне Захарово горит двухэтажный склад со стройматериалами. Частично обрушилась кровля", — уточнили в МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что площадь пожара превысила 670 квадратных метров. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.