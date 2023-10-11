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10 октября, 23:32

В Подмосковье горит двухэтажный склад со стройматериалами

МЧС: В деревне Захарово в Подмосковье горит двухэтажный склад со стройматериалами

<p>В подмосковном Захарове горит склад. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/12087" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

В подмосковном Захарове горит склад. Обложка © t.me / МЧС России

Крупный пожар произошёл в Московской области. Как сообщили в управлении МЧС, в деревне Захарово огонь охватил двухэтажный склад со строительными материалами.

В деревне Захарово горит склад со стройматериалами. Видео © t.me / МЧС России

"В деревне Захарово горит двухэтажный склад со стройматериалами. Частично обрушилась кровля", — уточнили в МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что площадь пожара превысила 670 квадратных метров. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.

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Алексей Соловьёв
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