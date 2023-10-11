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11 октября, 02:18

Врач назвала одну из самых популярных причин возникновения изжоги

Врач Халиль: Хронический недосып и стресс могут привести к нарушению работы ЖКТ

Одной из наиболее частых причин изжоги является стресс. Как рассказала "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог Милана Халиль, всё дело в том, что нервная работа, ссоры, а также хронический недосып могут провоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Это заставляет гастроэнтерологов направлять пациентов к психотерапевтам или психиатрам.

По словам специалиста, изжога обычно возникает и усиливается после приёма пищи, при погрешностях в питании или при изменении положения тела. В этот момент может появиться кислый или горький привкус, а также отрыжка кислым содержимым или воздухом. Нередко она сопровождается першением в горле и сухим кашлем. Поэтому, чтобы не спутать изжогу с чем-то другим, лучше обратиться к врачу.

Специалист напомнила, что изжога может появиться в том числе из-за употребления алкоголя, курения, избыточного веса, интенсивного труда и даже некомфортной одежды. Кроме прочего, причиной неприятного ощущения могут быть даже лекарства.

"Она может возникать при бесконтрольном приёме нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, нитратов и пр. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и с назначившим лекарство лечащим врачом для коррекции терапии", — пояснила Халиль.

Если изжога беспокоит как минимум дважды в неделю, нужно обратиться к врачу. В противном случае можно заработать язву желудка, 12-перстной кишки либо довести себя до прочих серьёзных патологий.

Онколог предупредил, что изжога может быть симптомом рака пищевода

Онколог предупредил, что изжога может быть симптомом рака пищевода

Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков заявил, что людям, страдающим от изжоги, не стоит "лечить" её с помощью молока и соды. По его словам, облегчение может быстро смениться новыми приступами, а вдобавок могут появиться заболевания ЖКТ, в частности гастрит и язва желудка.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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