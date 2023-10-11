Врач назвала одну из самых популярных причин возникновения изжоги

Одной из наиболее частых причин изжоги является стресс. Как рассказала "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог Милана Халиль, всё дело в том, что нервная работа, ссоры, а также хронический недосып могут провоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Это заставляет гастроэнтерологов направлять пациентов к психотерапевтам или психиатрам.

По словам специалиста, изжога обычно возникает и усиливается после приёма пищи, при погрешностях в питании или при изменении положения тела. В этот момент может появиться кислый или горький привкус, а также отрыжка кислым содержимым или воздухом. Нередко она сопровождается першением в горле и сухим кашлем. Поэтому, чтобы не спутать изжогу с чем-то другим, лучше обратиться к врачу.

Специалист напомнила, что изжога может появиться в том числе из-за употребления алкоголя, курения, избыточного веса, интенсивного труда и даже некомфортной одежды. Кроме прочего, причиной неприятного ощущения могут быть даже лекарства.

"Она может возникать при бесконтрольном приёме нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, нитратов и пр. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и с назначившим лекарство лечащим врачом для коррекции терапии", — пояснила Халиль.

Если изжога беспокоит как минимум дважды в неделю, нужно обратиться к врачу. В противном случае можно заработать язву желудка, 12-перстной кишки либо довести себя до прочих серьёзных патологий.