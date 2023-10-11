В США раскрыли истинную выгоду от помощи Украине

Помощник главы Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Киев, чем допустить доминирование России. Соответствующее заявление он озвучил в ходе брифинга.

Ранее Лайф писал, что американский лидер Джо Байден собрался запросить у Конгресса США самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружения и гуманитарной помощи — 100 миллиардов долларов для Украины. По мнению Белого дома, новой помощи должно хватить до начала 2025 года.