В США раскрыли истинную выгоду от помощи Украине
Салливан: США выгоднее помогать Киеву, чем допустить победу России
Помощник главы Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Киев, чем допустить доминирование России. Соответствующее заявление он озвучил в ходе брифинга.
"Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже", — заявил американский чиновник.
Ранее Лайф писал, что американский лидер Джо Байден собрался запросить у Конгресса США самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружения и гуманитарной помощи — 100 миллиардов долларов для Украины. По мнению Белого дома, новой помощи должно хватить до начала 2025 года.
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