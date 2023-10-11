Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ под Купянском

На Купянском направлении в зоне специальной военной операции экипажи ударных вертолётов и самолёты штурмовой авиации нанесли 14 ударов по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"На Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, самолёты штурмовой авиации группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", — приводит слова офицера РИА "Новости".

Российскими войсками также были нанесены удары по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады, расположенной у Макеевки, а в районах Кисловки и Новоосиновки была применена контрбатарейная стрельба. В результате артиллерия ВС РФ уничтожила находящиеся там 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и два миномётных расчёта ВСУ.