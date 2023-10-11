Пашинян счёл неуместными опасения о закрытии российского рынка для Армении

Опасения по поводу закрытия российского рынка перед армянскими производителями неуместны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.

"Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются", — подчеркнул политик.

При этом Пашинян подчеркнул, что за последние 20–30 лет возникали некоторые трудности с ввозом в Россию армянской продукции, однако никакого политического контекста в этом не было: в каждом случае приходилось узнавать детали. Также он напомнил производителям Армении о необходимости соблюдения стандартов, чтобы не возникло проблем с закрытием или открытием рынков.