Пашинян счёл неуместными опасения о закрытии российского рынка для Армении
Опасения по поводу закрытия российского рынка перед армянскими производителями неуместны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.
"Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются", — подчеркнул политик.
При этом Пашинян подчеркнул, что за последние 20–30 лет возникали некоторые трудности с ввозом в Россию армянской продукции, однако никакого политического контекста в этом не было: в каждом случае приходилось узнавать детали. Также он напомнил производителям Армении о необходимости соблюдения стандартов, чтобы не возникло проблем с закрытием или открытием рынков.
Ранее Пашинян в интервью общественному телевидению заявил, что его страна ничего не меняла в отношениях с Россией и ничего не аннулировала. По его словам, Ереван не отказывается от выполнения обязательств по отношению к Москве.
ТАСС / Александр Патрин