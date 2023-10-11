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11 октября, 04:08

Пашинян счёл неуместными опасения о закрытии российского рынка для Армении

Опасения по поводу закрытия российского рынка перед армянскими производителями неуместны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.

"Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются", — подчеркнул политик.

При этом Пашинян подчеркнул, что за последние 20–30 лет возникали некоторые трудности с ввозом в Россию армянской продукции, однако никакого политического контекста в этом не было: в каждом случае приходилось узнавать детали. Также он напомнил производителям Армении о необходимости соблюдения стандартов, чтобы не возникло проблем с закрытием или открытием рынков.

Пашинян выступил против передислокации российских миротворцев в Армению

Пашинян выступил против передислокации российских миротворцев в Армению

Ранее Пашинян в интервью общественному телевидению заявил, что его страна ничего не меняла в отношениях с Россией и ничего не аннулировала. По его словам, Ереван не отказывается от выполнения обязательств по отношению к Москве.

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ТАСС / Александр Патрин

Анатолий Симоненко
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