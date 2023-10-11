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11 октября, 04:44

"Наводняет нашу страну": В Польше пожаловались на поставки пластика из России

Interia: Польская ассоциация пожаловалась на поставляемый из России пластик

Польские отраслевые эксперты бьют тревогу из-за больших объёмов импортируемого из России "первичного" пластика, говорится в статье на портале Interia.

В материале сообщается, что российский пластик попадает на польский рынок, несмотря на действующее практически по всей Европе эмбарго на российское сырьё. Эксперты утверждают, что в Польше пластик из России является более дешёвой альтернативой местному сырью.

В исследовании, проведённом ассоциацией "Польский рециклинг", утверждается, что почти 40% предприятий-членов этой организации с февраля 2022 года столкнулись с российским пластиком. В то же время Польша потребляет примерно 7,5% спроса всего Европейского союза, что составляет примерно четыре миллиона тонн в год.

"Польша, вместо того чтобы соблюдать стандарты Евросоюза и ограничивать количество пластиковых изделий в окружающей среде, продолжает наращивать их объёмы. Дешёвый первичный пластик из России и с Ближнего Востока, часто ввозимый к нам посредниками, наводняет нашу страну, где и так уже течёт мощная река отходов, с которыми необходимо что-то делать", — заявил глава "Польского рециклинга" Шимон Дзяк-Чекан.

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Обложка ©

Getty Images / Monty Rakusen

Алексей Соловьёв
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