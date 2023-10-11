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11 октября, 06:48

Стендап-комик Мягкова переносит выступления в Тель-Авиве и Хайфе на фоне конфликта в Израиле

SHOT: Стендап-комик Ирина Мягкова переносит концерты в Израиле

Стендап-комик Ирина Мягкова, как и некоторые другие российские артисты, переносит свои выступления в Израиле. Об этом сообщает SHOT. Выступления звезды должны были пройти 13–14 октября в Тель-Авиве и Хайфе.

На данный момент организаторы занимаются возвратом средств зрителям, купившим билеты. Предварительно, концерты переносятся на 12–13 января. Сейчас агенты Мягковой ждут подтверждения проведения концертов от площадок.

Группа "ДДТ" переносит концерт в Тель-Авиве на фоне обстрелов Израиля

Группа "ДДТ" переносит концерт в Тель-Авиве на фоне обстрелов Израиля

Ранее сообщалось, что известный американский поп-певец Бруно Марс отменил своё выступление в Тель-Авиве и покинул Израиль на фоне напряжённой ситуации в стране. Его концерт должен был пройти 7 октября.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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