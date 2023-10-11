Стендап-комик Мягкова переносит выступления в Тель-Авиве и Хайфе на фоне конфликта в Израиле

Стендап-комик Ирина Мягкова, как и некоторые другие российские артисты, переносит свои выступления в Израиле. Об этом сообщает SHOT. Выступления звезды должны были пройти 13–14 октября в Тель-Авиве и Хайфе.

На данный момент организаторы занимаются возвратом средств зрителям, купившим билеты. Предварительно, концерты переносятся на 12–13 января. Сейчас агенты Мягковой ждут подтверждения проведения концертов от площадок.