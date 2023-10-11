Американец прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта 11 сентября и выжил
Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта 11 сентября в Нью-Йорке
Житель Манхэттена прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта, который произошёл в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Как сообщает New York Post, неадекват выжил.
Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Видео © X (Twitter) / ImMeme0, Insider_Times
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина ходит по бассейну, который был построен на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра. 33-летний американец прогуливался по пояс в воде под крики толпы около глубокой ниши, после чего просто лёг и соскользнул вниз с высоты 21 метр.
Полицейские задержали нарушителя порядка. Оказалось, что он травмировал левую ногу, его госпитализировали. В настоящее время состояние американца стабильное. Мужчину арестовали, ему будет предъявлено уголовное обвинение. Мотивы его поступка выясняются.
Ранее сообщалось, что в США опознали ещё двух жертв терактов 11 сентября 2001 года. Тела были идентифицированы благодаря ДНК-анализу. Родственники погибших попросили оставить их имена в тайне.
X (Twitter) / ImMeme0