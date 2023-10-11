Американец прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта 11 сентября и выжил

Житель Манхэттена прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта, который произошёл в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Как сообщает New York Post, неадекват выжил.

Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Видео © X (Twitter) / ImMeme0, Insider_Times

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина ходит по бассейну, который был построен на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра. 33-летний американец прогуливался по пояс в воде под крики толпы около глубокой ниши, после чего просто лёг и соскользнул вниз с высоты 21 метр.

Полицейские задержали нарушителя порядка. Оказалось, что он травмировал левую ногу, его госпитализировали. В настоящее время состояние американца стабильное. Мужчину арестовали, ему будет предъявлено уголовное обвинение. Мотивы его поступка выясняются.