Шойгу: Найдено решение по лёгким транспортным самолётам на замену Ан-72 и Ан-26
Решение с лёгким транспортным самолётом на смену Ан-72 и Ан-26 найдено. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил-Авиастар" в Ульяновске.
Сергей Шойгу проинспектировал производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске. Видео © Telegram / Минобороны России
"Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь", — сказал министр.
Ранее Лайф писал, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна "Алмаз-Антей" в Ульяновске и проверил выполнение гособоронзаказа. Он вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия и поблагодарил их за труд, благодаря которому создаются самые эффективные системы ПВО.
Telegram / Минобороны России