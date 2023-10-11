Шойгу: Найдено решение по лёгким транспортным самолётам на замену Ан-72 и Ан-26

Решение с лёгким транспортным самолётом на смену Ан-72 и Ан-26 найдено. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил-Авиастар" в Ульяновске.

Сергей Шойгу проинспектировал производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске. Видео © Telegram / Минобороны России

"Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь", — сказал министр.