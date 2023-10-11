Регион

Уведомления отключены

11 октября, 07:33

Шойгу: Найдено решение по лёгким транспортным самолётам на замену Ан-72 и Ан-26

Решение с лёгким транспортным самолётом на смену Ан-72 и Ан-26 найдено. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил-Авиастар" в Ульяновске.

Сергей Шойгу проинспектировал производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске. Видео © Telegram / Минобороны России

"Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь", — сказал министр.

Шойгу проверил производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске

Шойгу проверил производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске

Ранее Лайф писал, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна "Алмаз-Антей" в Ульяновске и проверил выполнение гособоронзаказа. Он вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия и поблагодарил их за труд, благодаря которому создаются самые эффективные системы ПВО.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Сергей Шойгу
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии
  • Ульяновская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров