В Москве нашли мёртвым сына китайского революционера Ван Мина

В Москве обнаружен мёртвым 84-летний Ван Дань Джи, который был сыном китайского революционера Ван Мина. Тело пожилого мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной. Как сообщает SHOT , предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, следов насилия не обнаружено.

Известно, что отец умершего Ван Мин фактически возглавлял центральные органы Коммунистической партии Китая и стоял у истоков её создания. После проигрыша Мао Цзэдуну в 40–50-х годах прошлого века он заявлял, что тот пытался его отравить. Ван Мин покинул родину в 1956 году, он уехал в СССР на лечение. После этого он не возвращался в Китай.