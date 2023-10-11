В Москве нашли мёртвым сына китайского революционера Ван Мина
В Москве обнаружен мёртвым 84-летний Ван Дань Джи, который был сыном китайского революционера Ван Мина. Тело пожилого мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной. Как сообщает SHOT, предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, следов насилия не обнаружено.
Известно, что отец умершего Ван Мин фактически возглавлял центральные органы Коммунистической партии Китая и стоял у истоков её создания. После проигрыша Мао Цзэдуну в 40–50-х годах прошлого века он заявлял, что тот пытался его отравить. Ван Мин покинул родину в 1956 году, он уехал в СССР на лечение. После этого он не возвращался в Китай.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве обнаружили тело бывшего клавишника известной российской группы "Руки вверх" — 36-летнего Владимира Капырина. Артист с пробитой головой лежал в луже крови, а на его теле виднелись многочисленные следы побоев.