В ФСБ заявили, что в конфликте на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК
Бортников: В боевых действиях на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК
В конфликте на Украине на стороне Киева участвуют члены тринадцати частных военных компаний (ЧВК) из Европы и представители девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников тринадцати европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований", — сказал он на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников СНГ.
По его словам, установлены имена 794 наёмников из 35 стран мира. Кроме того, Бортников указал, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Только в странах Евросоюза действует 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооружённых формирований.
"Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооружённых формирований осуществляют вербовку участников международных террористических организаций, нацистов и наёмников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном", — подчеркнул глава ФСБ.
Ранее сообщалось, что журналисты из США "рассекретили" разрушительное оружие, которое российские военные применяют против ВСУ на фронтах специальной военной операции. Речь идёт об управляемых авиационных бомбах, которые приводят противника в настоящий трепет.
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