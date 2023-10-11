В ФСБ заявили, что в конфликте на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК

В конфликте на Украине на стороне Киева участвуют члены тринадцати частных военных компаний (ЧВК) из Европы и представители девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников тринадцати европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований", — сказал он на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников СНГ.

По его словам, установлены имена 794 наёмников из 35 стран мира. Кроме того, Бортников указал, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Только в странах Евросоюза действует 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооружённых формирований.

"Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооружённых формирований осуществляют вербовку участников международных террористических организаций, нацистов и наёмников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном", — подчеркнул глава ФСБ.