Сергей Жуков пришёл на церемонию прощания с бывшим клавишником "Руки вверх"

В Москве проходит прощание с бывшим участником популярной группы "Руки вверх", клавишником Владимиром Капыриным. В церемонии принимают участие родные и коллеги музыканта. На прощание также пришёл лидер коллектива Сергей Жуков. Кадры с траурной церемонии есть в распоряжении Лайфа.

Напомним, в Москве было найдено тело бывшего клавишника известной российской группы "Руки вверх" — 36-летнего Владимира Капырина. Его обнаружил отец музыканта. По словам мужчины, артист с пробитой головой лежал в луже крови, а на теле виднелись следы побоев. Из квартиры пропали деньги и телефон музыканта.