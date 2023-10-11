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11 октября, 08:09

Сергей Жуков пришёл на церемонию прощания с бывшим клавишником "Руки вверх"

В Москве прощаются с бывшим клавишником группы "Руки вверх" Владимиром Капыриным

<p>Владимир Капырин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/capirin?z=photo7823743_457242939/photos7823743" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Капырин</a></p>

Владимир Капырин. Обложка © VK / Владимир Капырин

В Москве проходит прощание с бывшим участником популярной группы "Руки вверх", клавишником Владимиром Капыриным. В церемонии принимают участие родные и коллеги музыканта. На прощание также пришёл лидер коллектива Сергей Жуков. Кадры с траурной церемонии есть в распоряжении Лайфа.

Церемония прощания с бывшим клавишником группы "Руки вверх" Владимиром Капыриным в Москве. Видео © LIFE

Сергей Жуков шокирован внезапной смертью клавишника группы "Руки вверх!"

Сергей Жуков шокирован внезапной смертью клавишника группы "Руки вверх!"

Напомним, в Москве было найдено тело бывшего клавишника известной российской группы "Руки вверх" — 36-летнего Владимира Капырина. Его обнаружил отец музыканта. По словам мужчины, артист с пробитой головой лежал в луже крови, а на теле виднелись следы побоев. Из квартиры пропали деньги и телефон музыканта.

Илья Суриков
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