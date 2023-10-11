Сергей Жуков пришёл на церемонию прощания с бывшим клавишником "Руки вверх"
В Москве прощаются с бывшим клавишником группы "Руки вверх" Владимиром Капыриным
Владимир Капырин. Обложка © VK / Владимир Капырин
В Москве проходит прощание с бывшим участником популярной группы "Руки вверх", клавишником Владимиром Капыриным. В церемонии принимают участие родные и коллеги музыканта. На прощание также пришёл лидер коллектива Сергей Жуков. Кадры с траурной церемонии есть в распоряжении Лайфа.
Церемония прощания с бывшим клавишником группы "Руки вверх" Владимиром Капыриным в Москве. Видео © LIFE
Напомним, в Москве было найдено тело бывшего клавишника известной российской группы "Руки вверх" — 36-летнего Владимира Капырина. Его обнаружил отец музыканта. По словам мужчины, артист с пробитой головой лежал в луже крови, а на теле виднелись следы побоев. Из квартиры пропали деньги и телефон музыканта.