Российский художник Виктор Фесенко найден мёртвым в Петербурге
Российский художник Виктор Фесенко. Обложка © tv29.ru
Российский художник Виктор Фесенко найден мёртвым в своей квартире в Петербурге. По данным SHOT, накануне тело 81-летнего живописца обнаружила его дочь.
Виктор Фесенко родился во Владивостоке в 1942 году. Он создавал театральные декорации, занимался живописью, участвовал в выставках в Москве, Архангельске, Сыктывкаре.
А ранее в Москве был обнаружен мёртвым 84-летний Ван Дань Джи — сын китайского революционера Ван Мина. Тело пожилого мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной. Предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, следов насилия не обнаружено.