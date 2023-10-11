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11 октября, 08:42

Российский художник Виктор Фесенко найден мёртвым в Петербурге

<p>Российский художник Виктор Фесенко. Обложка © <a href="https://tv29.ru/new/index.php/bk-proisshestviya/38649-izvestnyj-severodvinskij-khudozhnik-dekorator-viktor-fesenko-pogib" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tv29.ru</a></p>

Российский художник Виктор Фесенко. Обложка © tv29.ru

Российский художник Виктор Фесенко найден мёртвым в своей квартире в Петербурге. По данным SHOT, накануне тело 81-летнего живописца обнаружила его дочь.

Виктор Фесенко родился во Владивостоке в 1942 году. Он создавал театральные декорации, занимался живописью, участвовал в выставках в Москве, Архангельске, Сыктывкаре.

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А ранее в Москве был обнаружен мёртвым 84-летний Ван Дань Джи — сын китайского революционера Ван Мина. Тело пожилого мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной. Предварительной причиной смерти стала продолжительная болезнь, следов насилия не обнаружено.

Александра Вишнякова
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