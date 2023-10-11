Российский художник Виктор Фесенко найден мёртвым в Петербурге

Российский художник Виктор Фесенко найден мёртвым в своей квартире в Петербурге. По данным SHOT, накануне тело 81-летнего живописца обнаружила его дочь.

Виктор Фесенко родился во Владивостоке в 1942 году. Он создавал театральные декорации, занимался живописью, участвовал в выставках в Москве, Архангельске, Сыктывкаре.