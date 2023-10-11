Взбесившаяся мясорубка засосала тело уборщицы на глазах у дочери

В Греции 50-летнюю уборщицу затянуло в мясорубку прямо на глазах у дочери. Как сообщает Keep Talking Greece, сначала в кухонный аппарат попали волосы, а затем рука женщины.

По данным издания, Лумиана-Анна Бацевани, жительница Месолонгиона, находилась на работе и чистила мясорубку. Устройство случайно включилось, после чего её волосы стало затягивать внутрь. Женщина попыталась достать их рукой, что стало фатальной ошибкой. Руку тоже засосало в мясорубку.