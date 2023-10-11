Взбесившаяся мясорубка засосала тело уборщицы на глазах у дочери
Keep Talking Greece: В Греции работницу мясной лавки затянуло в мясорубку
В Греции 50-летнюю уборщицу затянуло в мясорубку прямо на глазах у дочери. Как сообщает Keep Talking Greece, сначала в кухонный аппарат попали волосы, а затем рука женщины.
По данным издания, Лумиана-Анна Бацевани, жительница Месолонгиона, находилась на работе и чистила мясорубку. Устройство случайно включилось, после чего её волосы стало затягивать внутрь. Женщина попыталась достать их рукой, что стало фатальной ошибкой. Руку тоже засосало в мясорубку.
Трагедия происходила прямо на глазах дочери. Девочка сразу бросилась на улицу и стала звать на помощь. Однако прохожие не смогли вытащить работницу лавки. На место происшествия приехали полицейские, пожарные и парамедики. Им понадобилось два часа, чтобы извлечь тело погибшей из мясорубки.
Ранее Лайф публиковал видео из ТЦ в Реутове, где девочке оторвало пальцы на эскалаторе. Возбуждено уголовное дело.
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