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11 октября, 10:29

Взбесившаяся мясорубка засосала тело уборщицы на глазах у дочери

Keep Talking Greece: В Греции работницу мясной лавки затянуло в мясорубку

В Греции 50-летнюю уборщицу затянуло в мясорубку прямо на глазах у дочери. Как сообщает Keep Talking Greece, сначала в кухонный аппарат попали волосы, а затем рука женщины.

По данным издания, Лумиана-Анна Бацевани, жительница Месолонгиона, находилась на работе и чистила мясорубку. Устройство случайно включилось, после чего её волосы стало затягивать внутрь. Женщина попыталась достать их рукой, что стало фатальной ошибкой. Руку тоже засосало в мясорубку.

Трагедия происходила прямо на глазах дочери. Девочка сразу бросилась на улицу и стала звать на помощь. Однако прохожие не смогли вытащить работницу лавки. На место происшествия приехали полицейские, пожарные и парамедики. Им понадобилось два часа, чтобы извлечь тело погибшей из мясорубки.

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Ранее Лайф публиковал видео из ТЦ в Реутове, где девочке оторвало пальцы на эскалаторе. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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