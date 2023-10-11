В Киеве выступили против "украино-русского двуязычия" в телеэфирах
Украинский омбудсмен призвал телеканалы не использовать русский язык
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что телеканалы должны прекратить практику "украино-русского двуязычия" в эфирах. Это касается телеканалов "Рада", "24 канал", "5 канал", "Прямой", "Эспрессо", "Мы — Украина", "1+1", "Интер", а также Национальной общественной телерадиокомпании Незалежной.
Языковой омбудсмен не привёл конкретных примеров использования русского языка в эфирах украинского ТВ. Местные СМИ предполагают, что речь идёт о тех случаях, когда на русском высказываются не ведущие, а гости. На данный момент законы страны допускают подобное. Однако 17 июля 2024 года вступят в силу новые правила, согласно которым русский язык для телеэфира нужно будет переозвучивать или сопровождать дубляжом. Омбудсмен при этом предлагает начать это делать уже сейчас из-за российской специальной военной операции на Украине.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Верховной раде Украины депутату Алексею Гончаренко порвали штаны, припомнив ему выступления в защиту русского языка. Всё началось с того, что нардеп Николай Тищенко обозвал Гончаренко "петухом с Одесчины", который в период работы в Одесском облсовете якобы ратовал за русский язык.
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