В Киеве выступили против "украино-русского двуязычия" в телеэфирах

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что телеканалы должны прекратить практику "украино-русского двуязычия" в эфирах. Это касается телеканалов "Рада", "24 канал", "5 канал", "Прямой", "Эспрессо", "Мы — Украина", "1+1", "Интер", а также Национальной общественной телерадиокомпании Незалежной.

Языковой омбудсмен не привёл конкретных примеров использования русского языка в эфирах украинского ТВ. Местные СМИ предполагают, что речь идёт о тех случаях, когда на русском высказываются не ведущие, а гости. На данный момент законы страны допускают подобное. Однако 17 июля 2024 года вступят в силу новые правила, согласно которым русский язык для телеэфира нужно будет переозвучивать или сопровождать дубляжом. Омбудсмен при этом предлагает начать это делать уже сейчас из-за российской специальной военной операции на Украине.