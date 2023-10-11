Регион

Уведомления отключены

11 октября, 10:16

В ЦАХАЛ не подтвердили данные об израильских младенцах, "обезглавленных ХАМАС"

Представитель одного из подразделений израильской армии не подтвердила сообщения СМИ о жестоком убийстве боевиками ХАМАС 200 человек на юге Израиля и обезглавливании младенцев.

"Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации", — отметила она.

Стала известна судьба немки, которую с переломанными ногами везли боевики ХАМАС

Стала известна судьба немки, которую с переломанными ногами везли боевики ХАМАС

Напомним, жуткую историю распространил телеканал i24NEWS, а за ним и многие мировые СМИ. По данным телеканала, на юге Израиля в кибуце Кфар-Аза якобы были обнаружены тела 200 жертв радикалов из ХАМАС — и среди них якобы около 40 детей. СМИ не смутило, что официальных подтверждений от израильских властей, а также фото и видео тел не было.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABED AL HASHLAMOUN

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • хамас
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров