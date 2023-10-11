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11 октября, 10:32

В Минэке рассказали о разработке платёжной "карты туриста"

Кабмин утвердит страны, гражданам которых будет доступна "карта туриста" в РФ

В правительстве намерены определить 25 государств, граждане которых смогут оформить в РФ платёжную "карту туриста". Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Создали условия для запуска "карты туриста", чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета и по приезде в нашу страну получить пластиковую карту и осуществлять здесь расчёты", — пояснил он в ходе правительственного часа в Государственной думе.

По словам министра, в работе над "картой туриста" принимает участие Комитет Госдумы по финансовому рынку во главе с Анатолием Аксаковым. Ранее на Восточном экономическом форуме Решетников сообщал, что "карта туриста" может быть запущена в третьем – начале четвёртого квартала 2023 года. Поручение о разработке такой карты дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий направление туризма.

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Ранее был назван самый негостеприимный регион России для туристов. Его жители отмечают, что уже устали от отдыхающих.

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Никита Осипов
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