Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной картой
"Ъ": Россияне могут оформить виртуальную карту Troy для оплаты покупок в Турции
Россияне теперь смогут оплачивать покупки в Турции картой, правда, виртуальной: у граждан РФ появилась возможность через приложение выпустить такую карту турецкой платёжной системы Troy. Об этом пишет "Коммерсант".
Оформить виртуальную карту можно в приложении, доступном на iOS и Android: в магазинах приложений AppStore и PlayMarket нужно найти приложение Letim. Для регистрации потребуется цифровой скан заграничного паспорта.
"Приложение открывает виртуальную карту турецкой платёжной системы Troy, а пополнять её можно через СБП (250 тысяч лир в месяц, или около 850 тысяч рублей). Вернуть на счёт в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте", — говорится в публикации.
С помощью приложения, как предполагается, российские туристы смогут не только оплачивать покупки, но и снимать деньги в банкоматах в Турции с помощью QR-кода. Разработчик также уверяет, что скоро с помощью виртуальных карт можно будет также совершать онлайн-покупки и платить с помощью NFC.
В Банке России не стали комментировать "проекты отдельных участников рынка", но подчеркнули, что поддерживают подобные инициативы, упрощающие покупки россиян за границей.
Кстати, Турция впервые оказалась в пятёрке стран, отдых в которых обойдётся российским туристам очень дорого. Лидером в списке оказались Мальдивы со средней стоимостью тура в 390 тысяч рублей на двоих за десять дней. Далее идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и, наконец, Турция, где придётся выложить около 183 тысяч рублей за отдых. "Горящие" туры тоже не спасли ситуацию, так как их стоимость всё равно оказалась очень высокой.
Unsplash