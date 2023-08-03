Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной картой

Россияне теперь смогут оплачивать покупки в Турции картой, правда, виртуальной: у граждан РФ появилась возможность через приложение выпустить такую карту турецкой платёжной системы Troy. Об этом пишет "Коммерсант".

Оформить виртуальную карту можно в приложении, доступном на iOS и Android: в магазинах приложений AppStore и PlayMarket нужно найти приложение Letim. Для регистрации потребуется цифровой скан заграничного паспорта.

"Приложение открывает виртуальную карту турецкой платёжной системы Troy, а пополнять её можно через СБП (250 тысяч лир в месяц, или около 850 тысяч рублей). Вернуть на счёт в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте", — говорится в публикации.

С помощью приложения, как предполагается, российские туристы смогут не только оплачивать покупки, но и снимать деньги в банкоматах в Турции с помощью QR-кода. Разработчик также уверяет, что скоро с помощью виртуальных карт можно будет также совершать онлайн-покупки и платить с помощью NFC.

В Банке России не стали комментировать "проекты отдельных участников рынка", но подчеркнули, что поддерживают подобные инициативы, упрощающие покупки россиян за границей.