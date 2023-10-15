Что известно о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю после 15 октября Магнитный шторм обрушится на Землю сегодня и продолжится в ближайшие дни. Геомагнитные удары в 3–4 балла могут вызывать головокружение, слабость и головные боли. В какие дни нужно соблюдать осторожность? Чего нельзя делать во время магнитных бурь? Читайте на Life.ru. 14 октября, 21:01 15 октября 2023 года сила геомагнитной активности достигнет четырёх баллов и продержится несколько дней. Фото © Unsplash

Прогноз геомагнитной обстановки в октябре 2023 года оказался неутешительным: активность Солнца в некоторые дни будет повышенной, ожидаются магнитные бури. Наиболее сложным будет период с 15 по 19 октября 2023 года. Уровень геомагнитной активности достигнет показателя K-индекса — 4 из 9 и продержится на таком уровне несколько дней.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни октября

Причиной возникновения магнитных бурь является значительное усиление солнечной активности против обычного, когда наша звезда "выстреливает" в сторону Земли мощным потоком заряженных частиц. Поток частиц сталкивается с магнитным полем Земли, вызывает в нём возмущения, которые уже и приводят к различным эффектам, таким как перебои в радиосвязи, показаниях компасов, северное сияние.

Состояние магнитного поля в течение суток количественно характеризуется в гелиогеофизической службе региональным индексом возмущённости Ap Моs. Судя по всему, магнитная буря из-за вспышек на Солнце начнёт оказывать влияние на Землю начиная с воскресенья, 15 октября. После небольшого затишья в понедельник, 16-го числа, вся неделя будет находиться в "жёлтой" зоне этого индекса. Это значит, что магнитное поле будет возмущённым.

Прогноз магнитных бурь на 15–19 октября 2023 года. Фото © Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Давно известно, что магнитные бури влияют не только на работу электроники, но и на здоровье человека. Они могут повышать вязкость крови, нарушать сердечный ритм и влиять на работу опорно-двигательного аппарата.

Как повлияют магнитные бури 15, 16, 17, 18 и 19 октября на здоровье человека

Люди делятся на метеозависимых и тех, кто ощущает на себе влияние солнечной активности только при очень высоких её показателях.



В любом случае магнитные бури часто влияют на здоровье человека, в основном довольно негативно. Хоть влияние это разное, есть несколько симптомов, которые чаще всего выделяются врачами и специалистами по сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системе: головокружение и головная боль;

скачки артериального давления;

учащённое сердцебиение или ритмические сбои в работе сердца (тахикардия);

затруднённое дыхание, ощущение комка в груди;

тревожный сон или бессонница;

рассеянность, трудно сосредоточиться на работе;

раздражительность, эмоциональные нарушения;

боль в суставах, ломота в костях;

обострения хронических заболеваний.

Плохое самочувствие, головная боль, скачки артериального давления, головокружение могут быть вызваны магнитной бурей 15–19 октября. Обложка © Shutterstock

Советы врачей на период магнитных бурь

Магнитная буря — это стресс для организма, при котором вырабатывается избыточное количество кортизола, что приводит к повышению артериального давления, а также к росту гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Об этом в интервью Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, также у людей проявляется депрессия, аритмия, ломота в суставах, увеличивается усталость.

В ходе опытов доказано, что у мышей при воздействии магнитного поля снижается продолжительность жизни, повышается риск онкозаболеваний. Из-за магнитной бури у людей происходит ухудшение состояния, что чаще всего проявляется бессонницей, головными болями. Это происходит из-за спазма мелких сосудов, что приводит к уменьшению кровотока в тканях и развитию болевого синдрома Александр Умнов врач

Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь 15–19 октября

Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой .

. Нежелательно садиться за руль , даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.

, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям. По возможности метеопату лучше отказаться от работы , которая требует сосредоточенности и внимания.

, которая требует сосредоточенности и внимания. Не используйте слишком часто телефон или компьютер.

слишком часто или компьютер. Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.

Авторы Марина Калегина