Теневой кандидат: Жена Обамы может сменить Байдена в президентском кресле
Мишель Обама может сменить Байдена на посту президента США
Мишель Обама. Обложка © Shutterstock
Американские политологи считают, что жена экс-главы Белого дома Барака Обамы — Мишель Обама — является теневым кандидатом на выборах президента США, которые пройдут в следующем году. Об этом сообщает kp.ru.
Планы Байдена на участие в выборах от Демократической партии известны. Республиканцев, в свою очередь, представляет его предшественник — Дональд Трамп. Однако он погряз в судебных разбирательствах, из-за чего его участие в президентской гонке находится под большим вопросом. Тем временем Байден сталкивается с низкими показателями популярности. Согласно последним данным, рейтинг его одобрения рухнул до 39%. Параллельно с этим в американской прессе всё чаще стали упоминать Мишель Обаму. Многие считают, что именно она является идеальным кандидатом на пост президента. На вопросы журналистов о возможном участии в выборах бывшая первая леди США, к слову, ни разу не дала отрицательного ответа.
"Сценарий, который я считаю наиболее вероятным: в августе 2024 года демократы выбросят за борт Джо Байдена и перепрыгнут на Мишель Обаму", — прокомментировал ситуацию сенатор от штата Техас Тед Кру.
Ранее Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на предстоящих выборах. По его мнению, в ноябре 2024 года ему придётся вновь побороться за лидерство с Дональдом Трампом.