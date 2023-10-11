Теневой кандидат: Жена Обамы может сменить Байдена в президентском кресле

Планы Байдена на участие в выборах от Демократической партии известны. Республиканцев, в свою очередь, представляет его предшественник — Дональд Трамп. Однако он погряз в судебных разбирательствах, из-за чего его участие в президентской гонке находится под большим вопросом. Тем временем Байден сталкивается с низкими показателями популярности. Согласно последним данным, рейтинг его одобрения рухнул до 39%. Параллельно с этим в американской прессе всё чаще стали упоминать Мишель Обаму. Многие считают, что именно она является идеальным кандидатом на пост президента. На вопросы журналистов о возможном участии в выборах бывшая первая леди США, к слову, ни разу не дала отрицательного ответа.