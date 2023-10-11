Режиссёр самых философских серий "Смешариков" рассказал, откуда берутся тайные смыслы

Режиссёр наиболее философских эпизодов "Смешариков" Джангир Сулейманов рассказал, что зачастую тайные смыслы в мультсериале появлялись неосознанно. По его словам, впоследствии их находят уже сами зрители, которые по-разному интерпретируют произведение.

Одной из самых популярных и "закомментированных" серий "Смешариков" режиссёр назвал эпизод под названием "Смысл жизни", который вышел ещё в 2007 году. Сулейманов рассказал, что существует множество разборов, серию показывают даже на факультетах психологии и философии.

"Я бы её назвал философской зарисовкой, которая не имеет ответа. Я когда взял её в работу, то, раз уж мы играем в постмодернизм, решил сделать её стилистически как фильм Джима Джармуша "Мертвец". Изображение сменяется чёрным кадром и — только звуки растекающейся гитары. В середине — момент галлюцинации с аллюзией на "Большого Лебовски", — сказал Сулейманов в беседе с 74.ru.

По словам режиссёра, многие считают, что в конце этого эпизода Бараш умер. Поскольку после его пробуждения в конце пространство выглядит искривлённым, как в фильме Кристофера Нолана "Интерстеллар". Примечательно, что на момент выхода этой серии данной кинокартины даже не существовало, она вышла лишь в 2014 году. Сулейманов считает, что финал эпизода — это загадка, от которой появляются дополнительные вопросы. Режиссёр добавил, что зачастую при производстве серий глубокий философский подтекст получается неосознанно.

"Часто это вкладываешь неосознанно, интуитивно, а зрители видят в этом глубокий символический смысл, трактуют. Как это было у (режиссёра Андрея. — Прим. Лайфа) Тарковского, который вставил в фильм "Сталкер" собаку. Я столько разного об этой собаке читал! Сознательно он её вставил или нет?" — добавил Сулейманов.