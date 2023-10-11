Почти три сотни военных потеряли ВСУ за сутки в боях под Купянском
МО: ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что это произошло в районе населённых пунктов Макеевка ЛНР, Синьковка и Ивановка Харьковской области. Также благодаря активным действиям российские военные улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 280 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские войска лишились танка, артиллерийской системы М777 американского производства, самоходных артиллерийских установок Krab производства Польши и "Гвоздика", а также двух автомобилей.
Ранее стало известно, что российские войска улучшили положение в районе Авдеевки. Всего за сутки на Донецком направлении противник потерял до 330 человек убитыми и ранеными, 1 танк, 11 бронетранспортёров, 4 боевые бронированные машины.
Getty Images / Amadeusz Mikolaj Swierk / Anadolu Agency