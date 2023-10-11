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Опубликовано 11 октября 2023, 11:45

МО РФ: На аэродроме в Днепропетровской области уничтожен украинский Су-25

Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом проинформировали в среду, 11 октября, в пресс-службе Министерства обороны.

"На аэродроме Долгинцево поражён штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 под Днепропетровском
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 под Днепропетровском

К слову, на днях ВС России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения противника всё на том же аэродроме. А на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, как уже рассказывал Лайф, был уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

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Wikipedia / Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина
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