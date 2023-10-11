Путин оценил политическую систему Европы

Нынешняя политическая система Европы иногда "поднимает наверх" далеко не самых компетентных людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Ясно, что современная политическая система [в Европе] поднимает наверх иногда не очень компетентных людей", — сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя", который проходит в Москве.

Также глава государства указал, что в Европе не работают механизмы общественного и парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений, в том числе в сфере экономики.