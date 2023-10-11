Путин оценил политическую систему Европы
Путин: Политическая система Европы поднимает наверх не очень компетентных людей
Нынешняя политическая система Европы иногда "поднимает наверх" далеко не самых компетентных людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Ясно, что современная политическая система [в Европе] поднимает наверх иногда не очень компетентных людей", — сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя", который проходит в Москве.
Также глава государства указал, что в Европе не работают механизмы общественного и парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений, в том числе в сфере экономики.
Ранее Путин рассказал, с какими последствиями сталкивается Европа после отказа от российских энергоресурсов. По словам президента, европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а экономика ЕС находится около нулевой отметки.
ТАСС / Кристина Кормилицына