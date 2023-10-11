"Чего они там делают": Путин поразился экономической политике Европы
Путин: Нынешняя экономическая политика европейских властей вызывает удивление
Нынешняя экономическая политика европейских властей вызывает удивление. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
"Иногда смотришь, удивляешься, чего они там делают. Ну это их выбор", — отметил он в ходе пленарного заседания
Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
В ходе выступления Путин также отметил, что российские энергоносители много лет обеспечивали благополучие Евросоюза. Теперь же, по словам главы государства, экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от энергоресурсов РФ.
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