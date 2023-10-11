Путин: Надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от российских энергоресурсов

При отказе от энергоресурсов из России страны Евросоюза нанесли вред сами себе. Об этом на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, нужно быть "абсолютно тупым", чтобы этого не понимать.

"Есть определённый объём добычи в мире, и есть определённый объём потребления в мире. Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объём потребления всё равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", — сказал Путин.