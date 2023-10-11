"Придётся исправлять": Путин рассказал о хаосе, который западные элиты внесли в мировой энергорынок

Из-за действий элит стран Запада в мировой энергетический рынок был внесён хаос. В том числе это касается нефти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, теперь ситуацию придётся исправлять ответственным участникам рынка, таким как Россия.

"Действия некоторых наших коллег, так скажем, западных элит, внесли, конечно, беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике", — сказал глава государства на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя", которое проходит в Москве.

Ранее Владимир Путин заявил, что долгие годы российские энергоносители были важным элементом социального и экономического благополучия европейских стран, но теперь от них пытаются отказаться. Он также указал на то, что власти Евросоюза изо всех сил пытаются полностью отказаться от энергоресурсов РФ, однако в результате таких действий вся их экономика находится на нуле.