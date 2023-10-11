ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 13:49

Ирак доверяет Путину в вопросе урегулирования на Украине

Премьер Ирака ас-Судани: Мы верим России в вопросе украинского урегулирования

Ирак доверяет руководству России в вопросе украинского урегулирования и надеется, что Москва найдёт каналы для проведения переговоров о мире. Об этом заявил в среду, 11 октября, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, выступая в Москве на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что Багдад придерживается "чёткой позиции во всём, что касается этого кризиса и военной операции России на Украине".

"Мы верим российскому руководству и лично президенту Владимиру Путину в том, что он постарается даже в текущих условиях найти каналы для поиска мира", — отметил ас-Судани.

Байден ошарашил заявлением о том, что Путин "проигрывает войну в Ираке"
Байден ошарашил заявлением о том, что Путин "проигрывает войну в Ираке"

А ранее премьер Ирака попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между Израилем и Палестиной. По его словам, это под силу нашей стране как постоянному члену Совбеза ООН.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Ирак
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar