Ирак доверяет Путину в вопросе урегулирования на Украине

Ирак доверяет руководству России в вопросе украинского урегулирования и надеется, что Москва найдёт каналы для проведения переговоров о мире. Об этом заявил в среду, 11 октября, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, выступая в Москве на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что Багдад придерживается "чёткой позиции во всём, что касается этого кризиса и военной операции России на Украине".

"Мы верим российскому руководству и лично президенту Владимиру Путину в том, что он постарается даже в текущих условиях найти каналы для поиска мира", — отметил ас-Судани.