Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину к прекращению огня

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

"Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны и постоянному члену Совбеза ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы", — сказал он.