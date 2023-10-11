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11 октября, 13:03

Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину к прекращению огня

<p>Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани. Обложка © Кremlin.ru

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

"Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны и постоянному члену Совбеза ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы", — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона будет играть роль в урегулировании палестино-израильского вооружённого конфликта. Для этого, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами.

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Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек и убили по меньшей мере 260. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.

Наталья Исакова
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