Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину к прекращению огня
Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани. Обложка © Кremlin.ru
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между Израилем и Палестиной.
"Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны и постоянному члену Совбеза ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы", — сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что российская сторона будет играть роль в урегулировании палестино-израильского вооружённого конфликта. Для этого, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек и убили по меньшей мере 260. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.